Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час відеобрифінгу.

Уже з 1 квітня протягом цілого місяця Росія головуватиме в Раді безпеки ООН. У США вважають, що Росія й надалі використовуватиме своє місце в ООН для поширення своїх наративів та спроб виправдати свої дії в Україні.

"Ми очікуємо, що Росія надалі використовуватиме своє місце в Раді для поширення дезінформації та намагатиметься відволікти увагу від її спроб виправдати свої дії в Україні, воєнних злочинів, які чинять її військові, а також її жахливих порушень Статуту ООН", - зазначила Жан-П’єр.

У Білому домі відзначають, що країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді безпеки ООН. Водночас там кажуть, що Росія, на жаль, є постійним членом Ради безпеки, "і наразі немає реального міжнародно-правового шляху, щоби змінити цю реальність".

Речниця додала: неприємно було б бачити головування Росії в РБ ООН, насправді це в основному церемоніальна посада, яка передається іншим членам за принципом ротації.

Жан-П'єр закликала Росію "поводитися професійно" та виконувати важливу роботу щодо забезпечення миру й безпеки у світі.