У Білому домі висловилися про майбутнє головування Росії в Радбезі ООН
У США вважають, що Росії не місце в Раді безпеки ООН, однак наразі немає легального шляху, щоб позбавити агресора постійного членства
Про це заявила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час відеобрифінгу.
Уже з 1 квітня протягом цілого місяця Росія головуватиме в Раді безпеки ООН. У США вважають, що Росія й надалі використовуватиме своє місце в ООН для поширення своїх наративів та спроб виправдати свої дії в Україні.
"Ми очікуємо, що Росія надалі використовуватиме своє місце в Раді для поширення дезінформації та намагатиметься відволікти увагу від її спроб виправдати свої дії в Україні, воєнних злочинів, які чинять її військові, а також її жахливих порушень Статуту ООН", - зазначила Жан-П’єр.
У Білому домі відзначають, що країні, яка грубо порушує Статут ООН і вторгається до свого сусіда, не місце в Раді безпеки ООН. Водночас там кажуть, що Росія, на жаль, є постійним членом Ради безпеки, "і наразі немає реального міжнародно-правового шляху, щоби змінити цю реальність".
Речниця додала: неприємно було б бачити головування Росії в РБ ООН, насправді це в основному церемоніальна посада, яка передається іншим членам за принципом ротації.
Жан-П'єр закликала Росію "поводитися професійно" та виконувати важливу роботу щодо забезпечення миру й безпеки у світі.
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що головування Росії в Радбезі ООН з 1 квітня - злий жарт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.45
Купівля 37.45Продаж 38.31
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе