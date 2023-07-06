У Білому домі знайшли кокаїн: спецслужби перевіряють камери та журнали відвідувачів
У західному крилі Білого дому знайшли кокаїн - спецслужби перевіряють камери та журнали відвідувачів, президент США Джо Байден ситуацію не коментує
Про це пише Reuters.
Зазначається, що кокаїн знайшли у місці, де відвідувачі залишають техніку та особисті речі перед екскурсією. У Вашингтоні зберігання кокаїну є злочином.
"Його знайшли у західному крилі, яке відвідує багато людей", - сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
Західне крило прибудоване до будинку, де живуть президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден. Воно включає Овальний кабінет та робоче місце для персоналу президента. Через Західне крило регулярно проходять сотні людей, у тому числі посадовці, їхні гості та представники преси.
Прессекретарка розповіла, що екскурсії Білим домом проходили у п'ятницю, суботу та неділю. Кокаїн спецслужби знайшли під час запланованої перевірки у неділю ввечері, його кількість не названа.
Вона зазначила, що наразі в рамках розслідування ще ніхто не проходив тести на наркотики, але "будуть вжиті будь-які заходи, які спецслужби вважатимуть доречними".
Через знахідку Білий дім було закрито на деякий час у неділю, зазначається, що Байдена з родиною в цей час у будівлі не було. Президент США ніяк не прокоментував ситуацію, що склалася.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.67
Купівля 36.67Продаж 37.4
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе