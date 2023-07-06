У Білому домі знайшли кокаїн: спецслужби перевіряють камери та журнали відвідувачів

Про це пише Reuters.

Зазначається, що кокаїн знайшли у місці, де відвідувачі залишають техніку та особисті речі перед екскурсією. У Вашингтоні зберігання кокаїну є злочином.

"Його знайшли у західному крилі, яке відвідує багато людей", - сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Західне крило прибудоване до будинку, де живуть президент Джо Байден і перша леді Джилл Байден. Воно включає Овальний кабінет та робоче місце для персоналу президента. Через Західне крило регулярно проходять сотні людей, у тому числі посадовці, їхні гості та представники преси.

Прессекретарка розповіла, що екскурсії Білим домом проходили у п'ятницю, суботу та неділю. Кокаїн спецслужби знайшли під час запланованої перевірки у неділю ввечері, його кількість не названа.

Вона зазначила, що наразі в рамках розслідування ще ніхто не проходив тести на наркотики, але "будуть вжиті будь-які заходи, які спецслужби вважатимуть доречними".

Через знахідку Білий дім було закрито на деякий час у неділю, зазначається, що Байдена з родиною в цей час у будівлі не було. Президент США ніяк не прокоментував ситуацію, що склалася.