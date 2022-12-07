У Білорусі для чиновників і військових планують запровадити смертну кару за "держзраду"
Новим законом в Білорусі планують посилити відповідальність за "стримування" та "демонстрацію рішучої боротьби і зрадою державі"
Про це повідомили у Палаті представників з національної безпеки РБ.
Депутати в Білорусі ухвалили у першому читанні законопроєкт "Про зміну кодексів з питань кримінальної відповідальності", яким пропонують "передбачити можливість застосування виняткового заходу у вигляді смертної кари за зраду державі, яка вчинена особою на державній посаді, або особою, на яку поширюється статус військовослужбовця".
Крім того, депутати планують ввести відповідальність за поширення неправдивих відомостей, що дискредитують Збройні Сили, інші війська та військові формування, воєнізовані організації Республіки Білорусь. Як йдеться у повідомленні, введення такої правової норми буде дієвим превентивним заходом поширення свідомо хибної й такої, що не відповідає дійсності інформації про білоруську армію та інші "силові структури".
- Навесні цього року білоруський диктатор Олександр Лукашенко підписав закон про запровадження у країні смертної кари за замах за скоєння теракту.
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