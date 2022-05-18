Лукашенко запровадив у Білорусі смертну кару за підготовку терактів

Про це повідомляє "Белта".

Лукашенко затвердив відповідні поправки до кримінального кодексу.

Під нову статтю потраплятимуть акти міжнародного тероризму, щодо представника іноземної держави чи міжнародної організації; таракти вчинені організованою групою, або із застосуванням об'єктів атомної енергії, використанням радіоактивних, токсичних хімічних, біологічних речовин; замах на вбивство державних чи громадських діячів; виведення з ладу залізничних колій та стратегічних об'єктів.

Якщо раніше смертна кара не могла бути призначена за приготування злочинів, то зараз ці статті внесені до списку винятків. Поправки до кримінального кодексу набудуть чинності за десять днів після опублікування.

Білорусь – єдина країна в Європі, де не скасовано смертну кару. На референдумі 1996 року білоруси проголосували за збереження найвищої міри покарання.

27 квітня білоруський парламент схвалив законопроєкт, що передбачає смертну кару за замах на вчинення теракту.

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