Лукашенко запроваджує смертну кару за підготовку терактів
Білоруський парламент схвалив законопроєкт, що передбачає смертну кару за замах на вчинення теракту
Про це повідомляє Белта.
Депутати палати представників підтримали в двох читаннях законопроєкт, що передбачає застосування страти за замах на вчинення терактів.
За словами спікера палати Володимира Андрейченка, серед іншого, проєкт передбачає смертну кару за виведення з ладу залізничних колій та стратегічних об'єктів.
"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність та конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим - виводячи з ладу залізничне обладнання та колії, об'єкти стратегічного значення, підпалюючи житлові будинки, підриваючи автотранспорт в місцях скупчення людей", - сказав Андрейченко.
Білорусь – єдина країна в Європі, де не скасовано смертну кару. На референдумі 1996 року білоруси проголосували за збереження найвищої міри покарання.
- 29 грудня 2021 року голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін допустив можливість повернення смертної кари в РФ.
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