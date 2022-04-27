Лукашенко запроваджує смертну кару за підготовку терактів

Про це повідомляє Белта.

Депутати палати представників підтримали в двох читаннях законопроєкт, що передбачає застосування страти за замах на вчинення терактів.

За словами спікера палати Володимира Андрейченка, серед іншого, проєкт передбачає смертну кару за виведення з ладу залізничних колій та стратегічних об'єктів.

"Намагаючись розхитати ситуацію в Білорусі, спровокувати внутрішньодержавну нестабільність та конфлікти, деструктивні сили продовжують терористичну, екстремістську діяльність, спрямовану на загибель людей. Не зупиняючись ні перед чим - виводячи з ладу залізничне обладнання та колії, об'єкти стратегічного значення, підпалюючи житлові будинки, підриваючи автотранспорт в місцях скупчення людей", - сказав Андрейченко.

Білорусь – єдина країна в Європі, де не скасовано смертну кару. На референдумі 1996 року білоруси проголосували за збереження найвищої міри покарання.

29 грудня 2021 року голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін допустив можливість повернення смертної кари в РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb