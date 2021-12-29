Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари
Голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін допустив можливість відродження смертної кари, оскільки мораторій на це покарання став поступкою "невластивим російській правосвідомості" цінностям
Про це Валерій Зорькін написав у своїй новій книжці "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", яка була опублікована на сайті суду у вівторок, 29 грудня.
На думку голови Конституційного суду, запровадження мораторію на найвищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які невластиві російській національній правосвідомості.
Зорькін допускає можливість повернення в Росію смертної кари, однак вважає такий розвиток подій малоймовірним.
На думку голови КС РФ, питання про застосування найвищої міри покарання не може бути закрите, поки є навмисні вбивства.
"Та обставина, що Конституційний суд ухвалив рішення, що унеможливлює застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - йдеться в книжці.
За словами Зорькіна, багато залежить від загальної правової ситуації в Росії, від того, наскільки далеко країна зможе просунутися у справі створення того "міцного, впевненого в собі правопорядку", який дозволить РФ утримати зроблену нею "поступку" та "відхід від вимог правового принципу рівності".
У Росії з 1996 року діє мораторій на застосування смертної кари. 2009 року Конституційний суд остаточно заборонив судам ухвалювати смертні вироки. Останній смертний вирок у Росії був виконаний у 1996 році.
- Нагадаємо, 23 грудня парламент Казахстану скасував смертну кару.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.06
Купівля 27.06Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 30.48Продаж 30.89
- Актуальне
- Важливе