Голова Конституційного суду Росії допустив повернення смертної кари

Про це Валерій Зорькін написав у своїй новій книжці "Конституційне правосуддя: процедура і сенс", яка була опублікована на сайті суду у вівторок, 29 грудня.



На думку голови Конституційного суду, запровадження мораторію на найвищу міру покарання свого часу стало поступкою цінностям, які невластиві російській національній правосвідомості.



Зорькін допускає можливість повернення в Росію смертної кари, однак вважає такий розвиток подій малоймовірним.



На думку голови КС РФ, питання про застосування найвищої міри покарання не може бути закрите, поки є навмисні вбивства.



"Та обставина, що Конституційний суд ухвалив рішення, що унеможливлює застосування смертної кари в Росії на даному історичному етапі її розвитку, не виключає можливості повернення до цієї міри покарання в майбутньому", - йдеться в книжці.



За словами Зорькіна, багато залежить від загальної правової ситуації в Росії, від того, наскільки далеко країна зможе просунутися у справі створення того "міцного, впевненого в собі правопорядку", який дозволить РФ утримати зроблену нею "поступку" та "відхід від вимог правового принципу рівності".



У Росії з 1996 року діє мораторій на застосування смертної кари. 2009 року Конституційний суд остаточно заборонив судам ухвалювати смертні вироки. Останній смертний вирок у Росії був виконаний у 1996 році.

Нагадаємо, 23 грудня парламент Казахстану скасував смертну кару.