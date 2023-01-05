У Білорусі дозволили позбавляти громадянства людей за кордоном, яких вважають "екстремістами"
Відтепер білорусів, які перебувають за кордоном і яких режим диктатора Олександра Лукашенка звинуватив в "екстремістській діяльності", можуть позбавляти громадянства
Про це повідомили в пресслужбі самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Зазначають, що 5 січня Лукашенко затвердив зміни в законі "Про громадянство Республіки Білорусь".
Відтепер громадянства можуть позбавити людей, які перебувають за межами Білорусі та яких білоруський суд визнав такими, які беруть участь в "екстремістській діяльності". Також білорусів за кордоном можуть позбавити громадянства, якщо визнають, що їхні дії завдають тяжкої шкоди інтересам Білорусі.
- 5 січня спецпідрозділ МВС Лукашенка 4 січня затримав священника Диянісія Карастальова через молитву "за воїнів та захисників України".
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