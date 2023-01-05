У Білорусі затримали священника через молитву за українських воїнів

Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Зазначається, що правоохоронці головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією затримали Діонісія Корастильова, який служив у Мінському храмі ікони Божої Матері та де читав молитву за українських воїнів.

"Як пишуть силовики, священник "має націоналістичні татуювання, поширює символіку БЧБ і пов'язані з нею ідеї, а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY")", - повідомляє "Вясна".

Служба безпеки України викрила чоловіка, який збирав розвідувальні дані про українських захисників у прикордонних районах на півночі України та передавав їх білоруським спецслужбам.

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