Судитимуть військовослужбовця з ТрО Чернігівщини, який передавав дані про дислокацію ЗСУ спецслужбам Білорусі

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що зловмисником виявився мешканець Чернігівщини, який організовував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку. Офіс генпрокурора України додає, що чоловік був військовослужбовцем Сил територіальної оборони.

Під час досудового розслідування встановлено, що він збирав інформацію пор дислокацію та переміщення підрозділів українських захисників на території Чернігівської області. Зокрема він звертав увагу на місця проживання командного складу українських захисників, а також збирав їхні номери телефонів.

Усі зібрані дані чоловік намагався передати співробітникам спецслужб Білорусі через одного з ухилянтів, який намагався перетнути кордон.

Наразі йому повідомили підозру за трьома пунктами: ст. 111 ККУ (державна зрада); ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України).

4 січня СБУ затримала колаборанта, який під час тимчасової окупації Херсона охороняв будівлі загарбників.