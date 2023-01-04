У Херсоні затримали зрадника, який охороняв будівлі рашистів під час окупації міста

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з інформацією, зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлении мвд по городу Херсону".

Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

"Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.