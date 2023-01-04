У Херсоні затримали зрадника, який охороняв будівлі рашистів під час окупації міста
Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні
Про це повідомляє СБУ.
Згідно з інформацією, зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлении мвд по городу Херсону".
Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.
Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.
"Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе