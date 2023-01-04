Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Херсоні затримали зрадника, який охороняв будівлі рашистів під час окупації міста

У Херсоні затримали зрадника, який охороняв будівлі рашистів під час окупації міста

4 січня, 2023 середа
12:48
Суспільство

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні

Про це повідомляє СБУ.

Згідно з інформацією, зловмисником є мешканець обласного центру, який під час захоплення міста підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За це йому запропонували "посаду" у створеному агресором "управлении мвд по городу Херсону".

Там він добровільно погодився увійти до складу "отдельного батальона патрульно-постовой службы" РФ. Після призначення отримав від ворога зброю та форму російського зразка.

Серед основних завдань колаборанта було здійснення охорони захоплених адмінбудівель, в яких рашисти облаштували місцеві окупаційні органи. Також брав участь у каральних рейдах проти учасників руху опору.

"Під час таких "нальотів" здійснював незаконні затримання українських патріотів та їх доправлення до російських катівень. Після звільнення Херсона зловмисник хотів "загубитись" у місті і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно викрили його і затримали. У колаборанта виявили "посвідчення" фейкового органу та інші докази злочинної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
СБУ
Херсон
Читайте також:
аналіз крові
2 січня, 2023 понедiлок
Дослідники Школи медицини UM виявили зв'язок групи крові з ризиком інсульту
Автор Євстратій Зоря
3 січня, 2023 вiвторок
Прихильники МП живуть у світі видуманих пророцтв та магічного "богослов’я"
Єдиний. У Новий рік разом.
3 січня, 2023 вiвторок
Стало відомо, скільки коштував бюджету новорічний концерт, який показали у телемарафоні
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.95
    Купівля 39.95
    Продаж 40.7
  • EUR
    Купівля 41.42
    Продаж 42.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 січня
12:50
Порошенко з волонтерами готує на фронт нову партію побутових кунгів
12:31
НАТО
Армія США прибуде у Нідерланди для перекидання у Східну Європу, щоб посилити фланг НАТО
12:30
Армія РФ переміщує підрозділи на північ Криму
Армія РФ переміщує підрозділи на північ Криму, - ГУР
12:29
американські системи ППО Patriot
Кулеба анонсував розгортання Patriot в Україні "в максимально стислі терміни"
12:29
Південна та Північна Корея
У Південній Кореї розглянуть можливість призупинення мирної угоди з КНДР
12:22
Діана Панченко
Проти ексведучої каналів Медведчука Діани Панченко відкрили кримінальну справу
12:19
Ексклюзив
Реджеп Ердоган та Володимир Путін
Спроба Ердогана посадити Зеленського за стіл переговорів може бути пов'язаною з домовленістю з Путіним щодо Сирії, - експерт-міжнародник Семиволос
12:07
OPINION
Юрій Касьянов
Україні не слід копіювати іранські "шахеди"
11:57
Продукти
У Мінагрополітики прогнозують зростання цін на продукти харчування через перебої зі світлом і використання генераторів
11:54
Сауль Альварес та Геннадій Головкін (ліворуч)
Найбагатший боксер світу ухвалив рішення щодо бою з Усиком
11:52
Атака на Запоріжжя в ніч на 4 січня
Уночі окупанти атакували Запоріжжя, пошкоджено 8 будинків та дитсадок
11:49
ЗСУ
Україна з лютого створила електронну систему управління військами, над якою Пентагон працював десятиліттями, – WSJ
11:30
Обстріл Бахмута 3 січня
Обстріли Донеччини: росіяни влучили в будинки, промислову зону та історичну будівлю
11:27
ракета
В ОК "Південь" припустили ймовірність нового ракетного обстрілу України 6-7 січня
11:26
Марта Костюк
Українська тенісистка здолала переможницю Вімблдону на турнірі WTA в Австралії
11:23
Ексклюзив
ВРП
Вища рада правосуддя може запрацювати вже в січні, якщо з'їзд суддів не заблокує процес, - юрист ЦПК Валько
11:10
Метро Київ
Пасажиропотік у Київському метрополітені від початку повномасштабного вторгнення РФ скоротився удвічі
11:08
Ексклюзив
діти, війна
Дитяча омбудсменка РФ незаконно всиновила українську дитину навіть за російськими законами, - юристка
10:53
Руслан Хасбулатов та Борис Єльцин (ліворуч)
Помер колишній голова парламенту РФ Хасбулатов
10:52
Хрещатик
Київ став найкращим містом світу 2023 року за версією міжнародної агенції Resonance
10:15
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 4 січня: євро впав у ціні
10:14
обстріл Херсонщина
Упродовж 3 січня росіяни понад 70 разів обстрілювали Херсонщину: двоє людей загинуло, ще п'ятеро - поранені
10:09
OPINION
Віктор Каспрук
В України є тільки три сценарії закінчення війни
09:56
ракети рф
В ГУР оцінили, скільки нових ракет РФ здатна виробляти щомісяця
09:47
Ексклюзив
окупанти, орки
Під Бахмутом росіяни атакують наші позиції переступаючи трупи власних військових, - військовослужбовець ЗСУ Швайка
09:43
Дмитро Рогозін
Рогозін надіслав послу Франції осколок снаряда, який витягли з його хребта. Каже, що від САУ Caesar
09:34
Білий дім
Росія не готова до добросовісних переговорів, - Білий дім
09:28
Збиті російські безпілотники
Українська розвідка розповіла, яку тактику РФ використовує при атаках іранськими дронами
09:21
Ексклюзив
Кримський міст
Звільнення Криму розпочнеться з перерізання всіх сполучень з РФ, - Згурець
09:16
Севастополь
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, гауляйтер Развожаєв заявив про збиття двох безпілотників в районі Бельбека
09:13
окупанти орки
У британській розвідці пояснили високі втрати росіян у війні проти України їхнім непрофесіоналізмом
09:00
Представник ГУР Вадим Скібіцький
В ГУР пояснили, на чому базуються заяви, що у РФ залишилося ракет на два-три масовані обстріли
08:54
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Збити іранський дрон-камікадзе коштує у сім разів дорожче, ніж запустити його, – NYT
08:54
Інфографіка
втрати окупантів
За добу Росія втратила в Україні 720 військових, 3 безпілотники та систему ППО
08:44
Аналітика
Микола Княжицький
Церква має визначати, хто може називатися православним
08:27
на фото: автівка
Росіяни обстріляли житлові квартали Нікополя: пошкоджено будинки, газопровід і лінію електропередачі
08:26
КНДР, Північна Корея
Ексголову МЗС КНДР, ймовірно, стратили у 2022 році, - ЗМІ
08:16
обстріл
На Донеччині окупанти за добу вбили одного цивільного й поранили ще п'ятьох
08:11
Prozorro
Тимчасове скасування аукціонів у Prozorro: "слуги народу" закликають уряд переглянути рішення
08:06
OPINION
Павло Клімкін
Кінець Росії як енергетичної імперії
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV