У Білорусі соцмережі "Радіо Свобода" визнали "екстремістськими"
Центральний районний суд Мінська визнав "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію каналу "Радіо Свобода Білорусь" у Telegram, а також його аналоги в соцмережах та на YouTube
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією білоруського МВС.
У медіа зазначили, що наразі за ґратами перебувають двоє журналістів "Радіо Свобода" - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством, а офіс "Радіо Свобода" в Мінську опечатали силовики.
Крім того, МЗС Білорусі минулого року позбавило акредитації всіх журналістів видання.
За даними видання, у Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників, а 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.
- Нагадаємо, 1 грудня Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про затримання 11 осіб за "цинічні коментарі" про російських десантників, які загинули на навчаннях.
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