У Білорусі соцмережі "Радіо Свобода" визнали "екстремістськими"

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією білоруського МВС.



У медіа зазначили, що наразі за ґратами перебувають двоє журналістів "Радіо Свобода" - Ігор Лосик та Андрій Кузнечик. Журналісти Олег Груздзілович, Алесь Дащинський та Інна Студзінська перебувають під слідством, а офіс "Радіо Свобода" в Мінську опечатали силовики.



Крім того, МЗС Білорусі минулого року позбавило акредитації всіх журналістів видання.



За даними видання, у Білорусі екстремістськими визнані понад 300 каналів і спільнот: від локальних чатів до каналів із сотнями тисяч передплатників, а 7 з 10 найпопулярніших білоруських телеграм-каналів вважаються екстремістськими.

Нагадаємо, 1 грудня Міністерство внутрішніх справ Білорусі заявило про затримання 11 осіб за "цинічні коментарі" про російських десантників, які загинули на навчаннях.