У Білорусі видання "Радіо Свобода" визнали "екстремістським формуванням"

Про це повідомляє білоруська редакція видання.

"Оновлено перелік організацій, формувань, фізичних осіб-підприємців, які мають відношення до екстремістської діяльності. Раніше в "екстремізмі" звинувачували й інші недержавні ЗМІ, які висвітлювали масові фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року та масові протести", - йдеться у повідомленні.

До цього "екстремістськими" визнали телеканал "Белсат" і агентство БелаПАН.

Радіо Свобода зазначає, що з боку влади тривають переслідування журналістів, які працюють у цьому медіа. Крім того, у 2020 році МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх працівників цього видання.

У повідомленні додають, що 14 червня 2021 року набув чинності закон "Про внесення змін до закону про протидію екстремізму". У МВС Білорусі зазначають, що творцям, організаторам та учасникам екстремістських угруповань загрожує до 7 років позбавлення волі.