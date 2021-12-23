У Білорусі видання "Радіо Свобода" визнали "екстремістським формуванням"
У четвер, 23 грудня, Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало "екстремістським формуванням" групу громадян, які об'єдналися через інтернет-ресурси "Радіо Свобода"
Про це повідомляє білоруська редакція видання.
"Оновлено перелік організацій, формувань, фізичних осіб-підприємців, які мають відношення до екстремістської діяльності. Раніше в "екстремізмі" звинувачували й інші недержавні ЗМІ, які висвітлювали масові фальсифікації президентських виборів у Білорусі 2020 року та масові протести", - йдеться у повідомленні.
До цього "екстремістськими" визнали телеканал "Белсат" і агентство БелаПАН.
Радіо Свобода зазначає, що з боку влади тривають переслідування журналістів, які працюють у цьому медіа. Крім того, у 2020 році МЗС Білорусі позбавило акредитації всіх працівників цього видання.
У повідомленні додають, що 14 червня 2021 року набув чинності закон "Про внесення змін до закону про протидію екстремізму". У МВС Білорусі зазначають, що творцям, організаторам та учасникам екстремістських угруповань загрожує до 7 років позбавлення волі.
- Нагадаємо, у грудні 2021 року Центральний районний суд Мінська визнав "екстремістськими матеріалами" інформаційну продукцію каналу Радіо Свобода Білорусь у Telegram, а також його аналоги в соцмережах та на YouTube.
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