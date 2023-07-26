У Білорусі зникла українка, яка поїхала до сестри, - ЗМІ

Про це повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Повідомляється, що жінка перетнула польсько-білоруський кордон і зникла.

"З нею немає зв’язку принаймні з 17 липня. Телефони – білоруський і український – не відповідають. Досі вона регулярно їздила до Білорусі через Польщу", – розповів знайомий жінки.

За інформацією близьких до Захаренко людей, стало відомо, що до 2021 року Наталія часто відвідувала Білорусь. Там вона займалася торгівлею на гомельському ринку, продаючи спеції, туалетний папір, гірчицю та іншу українську продовольчу та промислову продукцію.

"На нашому Центральному ринку її всі знали, але вона два роки не з’являлася. Зрозуміло чому. Йде війна, кордон закритий, через Польщу невигідно возити ті самі спеції та різні дрібниці", – розповіла на умовах анонімності жінка, яка досі торгує на гомельському ринку.

З 2022 року Наталія займалася транспортуванням передач та документів, а також допомагала людям перетинати кордон між Україною, Польщею та Білоруссю. Вона активно спілкувалася у транспортних чатах і її послугами користувалися багато людей.

Знайомі припускають, що жінку могли затримати силовики через її часті поїздки з Чернігова до Мозиря.

У Мозирському ізоляторі тимчасового тримання та СІЗО Гомеля не надали відповідь на запитання про можливий арешт українки.