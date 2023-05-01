У Болгарії намагалися підірвати автівку генпрокурора
У Болгарії невідомі намагалися підірвати автівку з генеральним прокурором Іваном Гешевом
Про це інформує БГНЕС.
Зазначають, що вибухівку заклали на дорогу біля села Ковачівці. Саме через цей населений пункт повинен був вирушати Гешев у складі кортежу. Від вибуху ніхто не постраждав.
Заступник генпрокурора Борислав Сарафов додав, що вибух був надзвичайно сильним. За його словами та словами очевидців, стовп вогню після вибуху заввишки був 4-5 метрів. Також на місці аварії виявили воронку глибиною 30-40 см і діаметром майже 3 м.
"За попередніми висновками експертів, бомба була не менше ніж 3 кг у тротиловому еквіваленті, а також з осколками, які розлетілися і застрягли в дерева навпроти. Ці осколки були там для того, щоб убивати", - наголосив заступник генпрокурора.
Також Сарафов зазначив, що вибухівка була призначена для вбивства, а не для залякування. Мішенню був генпрокурор Болгарії.
"За ним, очевидно, хтось спостерігав, і він, очевидно, для когось був мішенню. Він був мішенню, щоб його вбили. Це правда, яку всі повинні знати", - заявив Сарафов.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом тероризму.
Крім того, повідомляється, що Гешев мав їхати до Туреччини. У зв'язку з цим прокурори перевіряють, чи був присутній витік інформації щодо зміни маршруту генпрокурора.
- 1 травня генеральна прокуратура Болгарії розпочала розслідування за фактом того, як уряд країни застосовує санкції Європейського Союзу проти Росії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.93Продаж 41.84
- Актуальне
- Важливе