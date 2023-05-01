У Болгарії намагалися підірвати автівку генпрокурора

Про це інформує БГНЕС.

Зазначають, що вибухівку заклали на дорогу біля села Ковачівці. Саме через цей населений пункт повинен був вирушати Гешев у складі кортежу. Від вибуху ніхто не постраждав.

Заступник генпрокурора Борислав Сарафов додав, що вибух був надзвичайно сильним. За його словами та словами очевидців, стовп вогню після вибуху заввишки був 4-5 метрів. Також на місці аварії виявили воронку глибиною 30-40 см і діаметром майже 3 м.

"За попередніми висновками експертів, бомба була не менше ніж 3 кг у тротиловому еквіваленті, а також з осколками, які розлетілися і застрягли в дерева навпроти. Ці осколки були там для того, щоб убивати", - наголосив заступник генпрокурора.

Також Сарафов зазначив, що вибухівка була призначена для вбивства, а не для залякування. Мішенню був генпрокурор Болгарії.

"За ним, очевидно, хтось спостерігав, і він, очевидно, для когось був мішенню. Він був мішенню, щоб його вбили. Це правда, яку всі повинні знати", - заявив Сарафов.

Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом тероризму.

Крім того, повідомляється, що Гешев мав їхати до Туреччини. У зв'язку з цим прокурори перевіряють, чи був присутній витік інформації щодо зміни маршруту генпрокурора.