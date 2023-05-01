У Болгарії розпочали розслідування щодо застосування країною санкцій ЄС проти Росії
Генеральна прокуратура Болгарії розпочала розслідування за фактом того, як уряд країни застосовує санкції Європейського Союзу проти Росії
Про це заявив генпрокурор Болгарії Іван Гешев, цитує Euractiv.
У лютому Національна податкова служба Болгарії повідомила, що країна не спроваджувала санкції проти громадян Російської Федерації чи компаній зі санкційного списку ЄС після 2014 року. Лише після анексії Кримського півострова Болгарія ввела певні обмеження.
Наразі в Болгарії майже 300 тис. росіян володіють понад 500 тис. об'єктів нерухомості. Так сайт-розлідувач Bird.bg опублікував імена декількох росіян, які володіють нерухомістю в країні, зокрема на Чорному морі, і через своїх родичів фігурують у санкційному списку Водночас за останні вісім років податкова служба країни не видала жодного акта про застосування санкцій.
Болгарський депутат Делян Добрев раніше заявив, що мільйони російських олігархів відмивають гроші через болгарський банк. Проте що саме це за банку, він не уточнив. Після цього прокуратура доручила Державному агентству нацбезпеки розслідування справи про застосування країною санкції ЄС проти Росії.
"Прокуратура надіслала запити до Ради міністрів та всіх міністерств і відомств, які беруть участь у Координаційній групі, стосовно надання інформації про конкретні вжиті заходи, дії та акти, видані у звʼязку з запровадженими санкціями", - ідеться в заяві прокуратури.
- 5 квітня Болгарія визначила військову агресію РФ безпосередньою загрозою глобальному миру. У міноборони заявили, що російська армія вчиняє систематичні злочини в Україні.
- 6 квітня у Болгарії у рамках директиви ЄС про виконання санкцій прийняли рішення закрити для входу російських суден всі порти.
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