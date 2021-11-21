У Болгарії оприлюднено результати екзитполів другого туру президентських виборів
За даними екзитполів чинний президент Болгарії Румен Радев перемагає у другому турі виборів глави держави
Про це повідомляє Euronews.
За оцінками агентства Alpha Research, Румен Радев набрав 63,9% голосів, а його опонент Анастас Герджиков отримав 33,1% голосів. Ще 3% виборців проголосували проти обох кандидатів.
За даними агентства Gallup International, за Радева проголосували 65,7% виборців, за Герджикова - 31,5%, проти обох кандидатів - 2,8% виборців.
Офіційні результати голосування буде оголошено у середу, 24 листопада.
- Нагадаємо, 19 листопада Румен Радев під час дебатів назвав Крим "російським", а санкції проти Росії - "неефективними".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.44
Купівля 26.44Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 29.81Продаж 30.26
- Актуальне
- Важливе