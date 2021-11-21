У Болгарії оприлюднено результати екзитполів другого туру президентських виборів

Про це повідомляє Euronews.

За оцінками агентства Alpha Research, Румен Радев набрав 63,9% голосів, а його опонент Анастас Герджиков отримав 33,1% голосів. Ще 3% виборців проголосували проти обох кандидатів.

За даними агентства Gallup International, за Радева проголосували 65,7% виборців, за Герджикова - 31,5%, проти обох кандидатів - 2,8% виборців.

Офіційні результати голосування буде оголошено у середу, 24 листопада.