У Болгарії знову сталася пожежа на складі бізнесмена Гебрева, що постачав зброю Україні

Про це інформує болгарська служба Радіо Свободи.

Гебрев стверджує, що пожежа спалахнула з незрозумілих причин близько 00:40 у неділю. За його словами, на складі не було жодних матеріалів, які могли б спровокувати загоряння. Видання Dnes.bg додає, що на складі не було боєприпасів. Унаслідок пожежі ніхто не постраждав.

"Я не можу сказати, які причини", - сказав Гебрев і додав, що досі не має інформації щодо вибухів на складі минулого року.

Зазначають, що це другий масштабний інцидент на складі за останній рік. Так 31 липня 2022 року на цьому ж складі вибухнули боєприпаси. Причину вибуху досі не встановили. Сам Гебрев зазначає, що на 100% впевнений у тому, що до цього причетні російські спецслужби, утім визнає, що прямих доказів цьому немає. Наразі невідомо, чи ті боєприпаси були призначені для України.

Водночас ексміністр внутрішніх справ Болгарї Бойко Рашков каже, що вибухи навряд були випадковістю. Мовиться про ствердження Гебрева щодо того, що він був отруєни "Новачком" навесні 2015 року. Бізнесмен впевнений, що до цього були причетні ті самі співробітники російської розвідки, що й до отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Лондоні у 2018 році й до вибуху складу в Чехії у 2014 році. Мовиться про Олександра Мишкина та Олексія Чепігу.