У бомбосховищі Києво-Могилянської академії презентували перфоманс "Азовсталь. Голоси"

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Азовсталь та його захисники назавжди залишаться раною для нашого народу та його історії. Те, що скоїли злочинці РФ в Оленівці не піддається жодним визначенням. Складно було уявити, що на світі існує таке абсолютне та безпринципне зло. Росія це держава-терорист і світ має це визнати. Ми маємо говорити про це постійно, кожного дня нагадувати світу про трагедію Азовсталі та про те, що держава-терорист не має права бути учасником жодних міжнародних відносин - економічних, дипломатичних, культурних. Ми маємо це робити всіма доступними засобами", - написав Ткаченко.

Також міністр додав, що перформанс передає почуття і відчуття тих, хто був замурований 80 днів під землею.

"Це дійство занурить в реалії 21 століття, що відбуваються в Україні", - відзначив Ткаченко.

Цей перформанс поїде Європою, щоб трагедія "не була забута, а злочинці були покарані".

Нагадаємо, у Києві відбулася акція родин захисників Азовсталі

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