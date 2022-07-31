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У бомбосховищі Києво-Могилянської академії презентували перфоманс "Азовсталь. Голоси"

31 липня, 2022 неділя
12:44
Культура

Культурні та громадські діячі створили мультимедійний перформанс "Азовсталь. Голоси", який зіграли у підвалі Києво-Могилянської академії зануривши таким чином глядача у події бомбосховища на Азовсталі

Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Азовсталь та його захисники назавжди залишаться раною для нашого народу та його історії. Те, що скоїли злочинці РФ в Оленівці не піддається жодним визначенням. Складно було уявити, що на світі існує таке абсолютне та безпринципне зло. Росія це держава-терорист і світ має це визнати. Ми маємо говорити про це постійно, кожного дня нагадувати світу про трагедію Азовсталі та про те, що держава-терорист не має права бути учасником жодних міжнародних відносин - економічних, дипломатичних, культурних. Ми маємо це робити всіма доступними засобами", - написав Ткаченко.

Також міністр додав, що перформанс передає почуття і відчуття тих, хто був замурований 80 днів під землею.

"Це дійство занурить в реалії 21 століття, що відбуваються в Україні", - відзначив Ткаченко.

Цей перформанс поїде Європою, щоб трагедія "не була забута, а злочинці були покарані".

  • Нагадаємо, у Києві відбулася акція родин захисників Азовсталі

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