Повернути рідних додому: у Києві відбулася акція родин захисників Азовсталі

Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що на Софійській площі зібралося близько сотні людей. Дружини та близькі українських захисників просили владу звернути увагу на те, що російські окупанти чинять із полоненими українськими військовими.

Катерина Прокопенко, дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка, звернулася до усього цивілізованого світу, щоб визнати Росію країною-спонсоркою тероризму.

Вона розповіла, що розчарована, бо коли захисники Азовсталі склали зброю, міжнародні організації, ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста запевнили, що їхньому життю та здоров‘ю нічого не загрожує.

Нагадаємо, за повідомленням української розвідки, 28 липня теракт в Оленівці здійснили найманці з ПВК Вагнера за особистою командою їхнього керівника Пригожина, , головною метою якого було приховати факти тотального розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених. Зеленський відреагував і сказав, що Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі, а удар по Оленівці – свідоме масове вбивство українських військовополонених, більш ніж п’ятдесят загиблих.

Патронатна служба "Азову" просить не реагувати на поширені росЗМІ прізвища постраждалих внаслідок теракту в Оленівці

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