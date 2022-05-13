У Бородянці на Київщині відкриють модульне містечко для українців, які втратили житло через війну

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Модульне містечко буде складатися з 4 комплексів. До кожного ввійдуть 22 модулі для проживання, а також кухня, душ, туалет та інші необхідні побутові приміщення.

Уже тривають роботи зі збору модулів. Тимчасове містечко буде розташоване на території місцевого стадіону. Відкриття заплановане на 16 травня, коли встановлять всі 4 комплекси.

"Дуже багато жителів Київщини втратили свої домівки внаслідок звірячих обстрілів загарбників. Тому наше ключове завдання - забезпечити людей тимчасовим житлом. Модульні містечка - оптимальний варіант на той час поки вирішується питання викупу чи побудови нових домівок. Аналогічні проєкти ми зможемо реалізувати і в інших населених пунктах, які постраждали від окупантів. Зараз розглядаємо цю можливість", - сказав голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Конструкції, із яких складається тимчасове містечко, до Бородянки надійшли як допомога від польського уряду.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb