У боях під Соледаром загинув двоюрідний брат української співачки Ірини Федишин
Під час російсько-української війни загинув Роман Климкович, двоюрідний брат співачки Ірини Федишин. Йому було 34 роки
Про це сама співачка повідомила на своїй фейсбук-сторінці.
Чоловік з перших днів війни пішов боронити рідну землю добровольцем. Він загинув у бою під Соледаром.
"Ми тільки нещодавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти зразу провідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене у гості і розповідав про війну. Ти був повний сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене, навіть, думки ніколи не було, що може щось трапитися. Ти постійно посміхався і піджартовув. Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися. Ти час від часу мене обіймав, йшов і знову зупинявся на розмову. Я запросила тебе на концерт у Трускавці, 25 січня. Ти сказав, що дуже постараєшся бути. Яка ж я була рада, коли побачила тебе у першому ряду. Ти, як завжди усміхався, аплодував і підтримував мене. Після концерту ми жваво спілкувалися, зробили з тобою фото…., Господи, це було наше останнє фото разом", - зазначила Ірина Федишин.
За її словами, учора, 9 лютого, зателефонували побратими Романа і сказали, що його більше немає.
"Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні у цей окоп і пересвідчився, що тебе вже немає …Ти гордився мною, а я ціле життя буду гордитися твоїм подвигом - віддати життя за волю України. Світла і вічна пам’ять Герою України. Царство тобі Небесне …Спи спокійно, мій братику...", - додала співачка.
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