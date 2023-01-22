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У боях за Бахмут загинув медик з Харкова Веніамін Халапов

22 січня, 2023 неділя
12:50
Новини Веніамін Халапов

У боях в районі Бахмута загинув медик з Харкова, партієць "Європейської Солідарності", учасник війни проти російської агресії з 2014 року Веніамін "Раф" Халапов

Про це сьогодні, 22 січня 2022 року, повідомив офіційний сайт "Євросолідарності".

Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків’ян. Старший солдат Веніамін Рафаельович Халапов врятув життя десяткам побратимів на фронті, але, на жаль, не вберіг себе.

В день загибелі друга "Рафа" його донька народила онука, на якого він так чекав.

Прощання відбудеться о 10-й ранку 23 січня 2023 року у храмі Іоанна Богослова (вул. Велика Панасівська 105а).

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