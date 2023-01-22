У боях за Бахмут загинув медик з Харкова Веніамін Халапов

Про це сьогодні, 22 січня 2022 року, повідомив офіційний сайт "Євросолідарності".

Побратими та посестри згадують його як неймовірну людину, лікаря, який поставив на ноги багатьох маленьких харків’ян. Старший солдат Веніамін Рафаельович Халапов врятув життя десяткам побратимів на фронті, але, на жаль, не вберіг себе.

В день загибелі друга "Рафа" його донька народила онука, на якого він так чекав.

Прощання відбудеться о 10-й ранку 23 січня 2023 року у храмі Іоанна Богослова (вул. Велика Панасівська 105а).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb