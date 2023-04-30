У боях за Україну загинув зенітник-рекордсмен Андрій Лінійчук

Про це повідомили в telegram-каналі 95-тої окремої десантно-штурмової бригади.

Повідомляється, що ім'я воїна 95-ї бригади сержанта Андрія Лінійчука на псевдо Кельт вже вписане у військову історію України та Великої Британії. Зазначається, що він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу "Starstreak".

"Десантник став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. 16 "Орланів2, 1 "Zala" та навіть бойовий вертоліт Ка-52 - усе це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука", - йдеться у дописі.

Під час чергового ворожого обстрілу він загинув.

"Його наполегливість та відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору - розрадою під час бойових виходів. Ми обов'язково помстимося за смерть Андрія", - розказав побратим загиблого воїна Олександр.