У боях за Україну загинув зенітник-рекордсмен Андрій Лінійчук
У боях за Україну загинув легендарний зенітник, який збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника у Збройних Силах
Про це повідомили в telegram-каналі 95-тої окремої десантно-штурмової бригади.
Повідомляється, що ім'я воїна 95-ї бригади сержанта Андрія Лінійчука на псевдо Кельт вже вписане у військову історію України та Великої Британії. Зазначається, що він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу "Starstreak".
"Десантник став найрезультативнішим зенітником ЗСУ. 16 "Орланів2, 1 "Zala" та навіть бойовий вертоліт Ка-52 - усе це на рахунку повного кавалера ордена "За мужність" Андрія Лінійчука", - йдеться у дописі.
Під час чергового ворожого обстрілу він загинув.
"Його наполегливість та відповідальність були для нас прикладом, а почуття гумору - розрадою під час бойових виходів. Ми обов'язково помстимося за смерть Андрія", - розказав побратим загиблого воїна Олександр.
- У вівторок, 17 квітня, захищаючи Україну від ворога, загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Він виконав бойове завдання, відбивши атаку ворога, проте за це заплатив своїм життям.
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