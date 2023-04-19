Про це повідомила 68-ма окрема єгерська бригада, де служив Олег Барна.

"Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна", - ідеться у повідомленні.

Побратими Олега розповіли, що екснардеп на рівні з усіма виконував бойові задачі. А коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини.

"Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців. Вічна пам‘ять всім полеглим за Україну! За кожне життя наших бійців буде помста у десятикратному розмірі", - зазначили побратими.