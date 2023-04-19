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"Задачу виконано, але ціною життів": бригада, де служив екснардеп Барна, розповіла подробиці його загибелі

19 квітня, 2023 середа
12:48
Суспільство Олег Барна

У вівторок, 17 квітня, захищаючи Україну від ворога, загинув колишній народний депутат України Олег Барна. Він виконав бойове завдання, відбивши атаку ворога, проте за це заплатив своїм життям

Про це повідомила 68-ма окрема єгерська бригада, де служив Олег Барна.

"Із сумом в серці маємо повідомити, що під час виконання бойового завдання загинув наш росомаха, помічник гранатометника, старший сержант Олег Барна", - ідеться у повідомленні.

Побратими Олега розповіли, що екснардеп на рівні з усіма виконував бойові задачі. А коли командири оголосили набір в групу на штурм ворожих позицій, старший сержант Барна не вагався ані хвилини.

"Задачу виконано, ворога вибито. Але, на жаль, ціною життів наших хлопців. Вічна пам‘ять всім полеглим за Україну! За кожне життя наших бійців буде помста у десятикратному розмірі", - зазначили побратими. 

  • Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій  Дмитрашковський опублікував відео, на якому Барна тренується на стрільбах. "Вчора [17 квітня] під час бойових дій загинув Олег Барна. Так вийшло, що у нас була можливість поспілкуватися минулого тижня", - повідомив він. 
Україна
Війна з Росією
ЗСУ загиблі
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