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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У бою проти російських окупантів загинув срібний призер "Ігор Нескорених" львів'янин Дмитро Сидорук

У бою проти російських окупантів загинув срібний призер "Ігор Нескорених" львів'янин Дмитро Сидорук

7 квітня, 2022 четвер
18:13
війна з Росією Дмитро Сидорук

Від початку повномасштабного російського збройного вторгнення Дмитро Сидорук мужньо захищав рідну землю і поліг, як справжній Воїн

Про це повідомляє Мінветеранів.

"Війна забирає кращих... Сьогодні стало відомо, що у бою проти російських окупантів загинув Дмитро Сидорук. Ветеран російсько-української війни, учасник першої збірної Ігор Нескорених, срібний призер Invictus Games у Торонто, тренер збірних Invictus Games та Warrior Games зі стрільби із лука, суддя відборів та національних змагань", - йдеться у повідомленні.

Від початку повномасштабного російського збройного вторгнення Дмитро мужньо захищав рідну землю і поліг, як справжній Воїн.

В нього залишилася дружина і синочок.

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загибель
Ветеран АТО
Мінветеранів
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