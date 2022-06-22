У бою з окупантами загинув видавець та журналіст Володимир Чеповий
На фронті загинув генеральний директор видавництва "Блінц-інфо" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий
Про це у фейсбук повідомив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко
"Як багато їх стало. Цих новин про смерть. Сьогодні підтвердили, що у бою загинув генеральний директор видавництва "Бліц-інформ", шеф-редактор журналу "Бізнес", автор проекту "Бізнес 100". Енергійний, веселий, активний Володимир Чеповий. Такий ініціативний, відкритий, такий живий завжди... Про загибель Володимира Чепового повідомляє і політолог, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик: Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло лише вчора ідентифікували", - написав він.
За словами Томіленка, Володимир Чеповий уже 34-тий медійник, який загинув з часу повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.
- 10 червня на війні загинув воєнний кореспондент, колишній керівник "Армія FM" та Військового телебачення, який захищав Україну у складі військ ЗСУ, Олексій Чубашев.
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