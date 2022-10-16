Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерел видання, впливові британські депутати та колишні міністри планують зібратися 17 жовтня та обговорити майбутнє прем'єра Ліз Трасс. Деякі з них наполягають на її відставці з посади прем'єрки, яку вона обійняла менше, ніж два місяці тому.

Ініціатором зустрічі є союзники Ріші Сунака – колишнього міністра фінансів та головного суперника Ліз Трасс на виборах лідера партії. Серед можливих наступників називають його самого та міністра оборони Бена Воллеса.

"Вони збираються сісти та вирішити, що робити далі. Наразі йдеться про порятунок консервативної партії та економіки. Дійшло до цього", - сказав співрозмовник The Guardian.

Водночас за даними видання, урядовці попереджають депутатів, що друга за рік відставка стане ударом для партії та зробить неминучою її поразку на майбутніх парламентських виборах.

Ліз Трасс очолила уряд Британії на початку вересня та замінила на посаді Бориса Джонсона. Питання про відставку постало через негативну реакцією ринків на економічні ініціативи Трасс. Вона звільнила міністра фінансів Квазі Квартенга та підвищила корпоративний податок, хоча обіцяла цього не робити. Новий міністр фінансів Джеремі Хант у перший день після призначення заявив, що на Велику Британію чекають важкі часи, а країні доведеться економити.

5 вересня Ліз Трасс обрали новим прем'єр-міністром Великої Британії.

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