У Британії можуть націоналізувати дочірню компанію Газпрому, - Bloomberg
Уряд Великої Британії почав підготовку до тимчасової націоналізації компанії Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у країні
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління", - каже джерело.
Компіня постачає газ підприємствам та держорганам.
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