Про це повідомляє Sky News.

За даними опитування компанії YouGov щонайменше 60% членів консервативної партії мають намір підтримати Ліз Трасс на майбутніх виборах. За ексміністра фінансів Ріші Сунака висловилися лише 26%, не визначились чи не планують віддавати свій голос 14% членів партії.

39% респондентів вважають, що Трас приведе консерваторів до перемоги на наступних парламентських виборах. У перемогу партії із Сунаком на чолі вірять 19%.

4 серпня розпочнеться голосування рядових членів правлячої партії Британії, а 5 вересня буде оголошено ім'я її нового лідера, який замінить на цій посаді чинного голову уряду Бориса Джонсона, який 7 липня оголосив про відставку.

29 липня очільник міноборони Британії Воллес підтримав кандидатуру Лізз Трасс на посаду премʼєрки країни.

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