У Британії назвали фаворита у боротьбі за посаду прем'єра перед стартом голосування консерваторів
Міністерка іноземних справ Великої Британії Ліз Трасс є фавориткою у боротьбі за пост лідера консервативної партії та прем'єра країни
Про це повідомляє Sky News.
За даними опитування компанії YouGov щонайменше 60% членів консервативної партії мають намір підтримати Ліз Трасс на майбутніх виборах. За ексміністра фінансів Ріші Сунака висловилися лише 26%, не визначились чи не планують віддавати свій голос 14% членів партії.
39% респондентів вважають, що Трас приведе консерваторів до перемоги на наступних парламентських виборах. У перемогу партії із Сунаком на чолі вірять 19%.
4 серпня розпочнеться голосування рядових членів правлячої партії Британії, а 5 вересня буде оголошено ім'я її нового лідера, який замінить на цій посаді чинного голову уряду Бориса Джонсона, який 7 липня оголосив про відставку.
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29 липня очільник міноборони Британії Воллес підтримав кандидатуру Лізз Трасс на посаду премʼєрки країни.
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