У Броварах на макулатуру здали порізані Біблії. Пункт прийому готовий викуповувати їх в 5 разів дорожче, але цілі

Про це у себе на фейсбуці написав власник цього пункту Леонід Черепейник, передає Еспресо.TV.



"Будь ласка, майте совість… Я все розумію: бідні люди, нам потрібні гроші, але не таким чином! Коли ми отримали 2500 кг (25 000 штук) порнографічних журналів чи колекцію секс-іграшок, я мовчав. Але коли принесли порізані Біблії, Слово Боже, моє серце не витримало", - розповів підприємець.







Наразі невідомо, хто порізав Біблії до того, як їх викинули.



Леонід Черепейник закликає тих, хто хоче здати Біблію на макулатуру, не різати й не рвати її.







Бізнесмен додав, що викупить її в 5 разів дорожче паперу, якщо знову хтось принесе християнське священне писання.





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