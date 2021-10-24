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Головна Культура У Броварах на макулатуру здали порізані Біблії. Пункт прийому готовий викуповувати їх в 5 разів дорожче, але цілі

У Броварах на макулатуру здали порізані Біблії. Пункт прийому готовий викуповувати їх в 5 разів дорожче, але цілі

24 жовтня, 2021 неділя
14:44
Культура

На утилізаційному пункті ТОВ "Вторма Юа" у місті Бровари Київської області відправили на макулатуру велику кількість розрізаних навпіл примірників Біблії в українському перекладі

Про це у себе на фейсбуці написав власник цього пункту Леонід Черепейник, передає Еспресо.TV.

"Будь ласка, майте совість… Я все розумію: бідні люди, нам потрібні гроші, але не таким чином! Коли ми отримали 2500 кг (25 000 штук) порнографічних журналів чи колекцію секс-іграшок, я мовчав. Але коли принесли порізані Біблії, Слово Боже, моє серце не витримало", - розповів підприємець. 



Наразі невідомо, хто порізав Біблії до того, як їх викинули.

Леонід Черепейник закликає тих, хто хоче здати Біблію на макулатуру, не різати й не рвати її.



Бізнесмен додав, що викупить її в 5 разів дорожче паперу, якщо знову хтось принесе християнське священне писання.


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