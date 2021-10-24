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В окупованому Севастополі свідка Єгови засудили до 6 років колонії

24 жовтня, 2021 неділя
10:00
Суспільство

22 жовтня 2021 року підконтрольний загарбникам "Гагарінський районний суд Севастополя" визнав свідка Єгови Ігоря Шмідта винним в "організації діяльності екстремістської організації" (ч. 1 ст. 282.2 КК РФ)

Чоловіка засуджено до 6 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії загального режиму. За інформацією правозахисників, підсудного взяли під варту в залі суду, розповідає Еспресо.TV.

49-річний Шмідт перебував у слідчому ізоляторі з 1 жовтня 2020 року.

"Слідство, експертизи і звинувачення були спрямовані тільки на те, аби довести, що я свідок Єгови. Але я ніколи цього не приховував... Я пишаюся, що я - віруюча людина", - сказав він у зверненні до суду.

В своєму останньому слові Ігор Шмідт наголосив, що все одно не відмовиться від власних релігійних переконань, адже, як він наголосив, Біблія допомогла йому "справитися зі шкідливими звичками (паління тютюну, лихослів'я тощо)". Крім того, він навів історичну довідку про жорстоке переслідування свідків Єгови нацистами та комуністами.

Довідка

2017 року на території РФ впроваджено повну заборону на діяльність свідків Єгови. Як у Китаї та країнах, де сповідують фундаменталістський іслам.

Це ж стосується й тимчасово окупованих російською армією українських суверенних територій.

Режим Путіна заборонив і надрукований даною конфесією авторський переклад Біблії, який не схвалено Синодом Російської православної церкви. Видання занесено до "Переліку екстремістських матеріалів", який веде Мін'юст РФ.

Молитовні будинки свідків Єгови, споруджені коштом громад, вилучаються в примусовому порядку.


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