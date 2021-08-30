У Броварах виявили схрон із боєприпасами

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Щодо небезпечної знахідки одразу було повідомлено в поліцію.



Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили:

гранату Ф-1;

чотири гранати РГД-5;

тротилові шашки;

кайданки;

гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ";

988 набоїв різного калібру;

магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт.;

деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.

"Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особу, яка залишила вибухонебезпечні предмети та походження боєприпасів.



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