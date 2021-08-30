У Броварах виявили схрон із боєприпасами
У місті Бровари Київської області на території закинутої споруди місцевий житель виявив дві сумки з боєприсасами
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Щодо небезпечної знахідки одразу було повідомлено в поліцію.
Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці виявили:
- гранату Ф-1;
- чотири гранати РГД-5;
- тротилові шашки;
- кайданки;
- гранату "ВОГ" та два запали "УЗРГМ";
- 988 набоїв різного калібру;
- магазин до АК-74 з набоями калібру 5,45 мм в кількості 30 шт.;
- деталі до карабіна Мосіна та до автомата Калашнікова.
"Усі вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз. Фахівець вибухотехнічної служби обстежив навколишню місцевість, щоб виключити наявність інших вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановлюють особу, яка залишила вибухонебезпечні предмети та походження боєприпасів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.05
-
EUR
Купівля 31.48Продаж 31.88
- Актуальне
- Важливе