У Брянській області на залізниці стався вибух неподалік кордону з Білоруссю: рух ешелонів гілкою заблоковано
Увечері 24 жовтня стався вибух на залізниці у Брянській області Росії, за 20 км від Білорусі. Рух гілкою, яку використовують для військових перевезень, заблоковано
Про це повідомили в телеграм-каналі спільноти білоруських залізничників.
Як повідомляють білоруські залізничники, між станціями Новозибковим і Злинкою спрацював вибуховий пристрій. Місцеві жителі розповіли про два вибухи з різницею у пів години.
Рух колією на цій ділянці тимчасово заблокований. На фотографіях видно, що пошкоджено рейку та кілька шпал.
У моніторинговій групі "Білоруський гаюн" додають, цей міждержавний стиковий пункт активно використовують для військових перевезень між Росією та Білоруссю.
Про вибух також повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.
"Сьогодні ввечері на перегоні між населеними пунктами Новозибків та Злинка спрацював невідомий вибуховий пристрій. Пошкоджено залізничну колію. Постраждалих немає. На місці працюють екстрені та оперативні служби", – написав він.
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