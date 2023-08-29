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Війна з Росією: хроніка
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У Чаплинці на Херсонщині окупанти вимагають від мешканців до 1 вересня отримати паспорти РФ

29 серпня, 2023 вiвторок
07:17
Війна з Росією Окупанти, Херсон, Херсонщина

Окупаційна адміністрація повідомила місцевих мешканців Чаплинки у Херсонській області, що вони мають обов’язково отримати російські паспорти до 1 вересня 

Про це у ранковому зведенні пише Генштаб ЗСУ.

"Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Так, у населеному пункті Чаплинка окупаційна адміністрація довела місцевим мешканцям вимогу щодо обов’язкового отримання паспортів РФ до 1 вересня цього року. У разі невиконання цієї вимоги окупанти погрожують конфіскацією нерухомого майна.

Також з 23 серпня цього року загарбники проводять рейди з виселення з помешкань громадян без реєстрації місця проживання та привласнення їхнього майна.

Росіяни завдали 47 авіаційних ударів і здійснили 39 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках: на фронті сталося 32 бойових зіткнення

Протягом минулої доби між Силами оборони України та військом РФ відбулось 32 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Попівки, Славгорода Сумської області та Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Карповичі, Камінь Чернігівської області; Волфино, Бояро-Лежачі, Ободи, Середина-Буда, Новодмитрівка, Попівка, Стукалівка Сумської області та Мала Вовча, Зибіне, Охримівка, Вільхуватка, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кислівка, Колодязне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області; Торського, Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки, Кліщіївки, Нью-Йорка Донецької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Привілля, Григорівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Торецьк, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти: Олександропіль, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області.

Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Костянтинівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Водяного, Новосілки, Благодатного Донецької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали такі населені пункти, як Вугледар, Водяне, Максимівка, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П’ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам’янське, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Миколаївки, Ольгівки Херсонської області. Від артилерійських обстрілів постраждали Херсон, Садове, Станіслав Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

ЗСУ уразили 2 пункти управління, засіб ППО та 2 артзасоби на вогневій позиції загарбників

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, 1 - по пункту управління та 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 1 засіб протиповітряної оборони та 2 артилерійських засоби на вогневій позиції окупантів.

  • 28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку
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