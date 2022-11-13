У Чехії оголосили збір на 15 ЗРК Viktor для України для боротьби з дронами

Про це йдеться на порталі проєкту Dárek pro Putina.

"Хочемо купити 15 штук ЗРК "Віктор" чеського виробництва. Це модифікований всюдихід Toyota, оснащений парою кулеметів КПВТ, який здатний ефективно захищати стратегічні та цивільні об’єкти від нальотів безпілотників та бомбардування з повітря. Але мета одна: закрити небо над Україною від вбивць Путіна", - йдеться в описі збору.

Зазначається, що спарений кулемет "Віктор" - це модернізована версія зенітної зброї в Чехії зі спареними кулеметами КПВТ, які використовують боєприпаси калібру 14,5х114 мм для ураження повітряних або, при необхідності, наземних цілей. Його дальність стрільби становить понад 2 кілометри. Зброя оснащена денним і нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямим наводженням по наземних цілях.

В описі збору додають, що кулемет знаходитиметься на позашляховику Toyota з посиленою підвіскою та спеціальним адаптером на корпусі, що дозволяє вести вогонь з салону.

Комплекс має ряд додаткових оснащень. Зокрема це денний та нічний зенітний приціл, а також приціл для стрільби прямим наведенням по наземних цілях. Крім того, є запасні стволи з можливістю швидкої заміни у разі перегріву.

Відомо, що нині зібрали близько €77 тисяч з запланованих €3,7 мільйона.

3 жовтня організатори проєкту Dárek pro Putina повідомили, що менше ніж за місяць зібрали понад €1,22 млн на придбання модернізованого танка Т-72 "Авенджер" для ЗСУ. В подальших планах проєкту збір коштів на придбання боєприпасів для танку, а також для чеських самохідних гаубиць Dana та РСЗВ RM-70 Vampire

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