У Чехії підтримують пришвидшений вступ України в ЄС
Прем’єр-міністр Петр Фіала підтримує ідею вступу України в ЄС за спецпроцедурою
Про це інформує видання Novinky.
За словами Фіали, необхідно дати зрозуміти, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн.
“Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не в стандартній ситуації”, – сказав Фіала
- Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.
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