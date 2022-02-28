У Чехії підтримують пришвидшений вступ України в ЄС

Про це інформує видання Novinky.

За словами Фіали, необхідно дати зрозуміти, що Україну вітають у європейській спільноті демократичних країн.

“Хоча я прихильник стандартних процедур, ми зараз не в стандартній ситуації”, – сказав Фіала

Україна звернулася до Євросоюзу щодо негайного вступу за спеціальною процедурою.