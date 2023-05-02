Про це сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Euractiv.

Він зробив цю заяву після того, як президент Чехії Петр Павел пообіцяв "наполягати на відкритті переговорів про вступ України до кінця цього року".

"Я можу собі це (переговори про вступ, - ред.) уявити, але має бути консенсус у всьому ЄС-27 (серед усіх членів ЄС, - ред.)", — сказав Ліпавський.

За його словами, багато держав ЄС "налаштовані скептично" до цього, а Чехія намагається "розвіяти їхні страхи".

За словами міністра, Україна повинна буде виконати всі умови вступу до ЄС і "не зможе користуватися жодними послабленнями" щодо цього.