Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначається, що п'ятьом пожежникам, які отримали травми внаслідок боротьби з вогнем, не знадобилася госпіталізація.

У ліквідації займання допомагали три гелікоптери. Причини пожежі та розміри збитків наразі невідомі. Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.

Також пожежники ліквідовують осередки загоряння в лісі у районі міста Соколов, що в Карловарському краї. Стверджується, що рятувальники працюють із допомогою тепловізорів. Однак вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.