У Чехії спалахнула масштабна лісова пожежа, постраждали 5 рятувальників
У неділю, 16 липня, поблизу міста Пісек, що у Південночеському краї, спалахнула пожежа, яка охопила близько 40 гектарів лісу. Під час роботи із гасіння вогню постраждали п'ятеро рятувальників
Про це повідомляє Radio Prague International.
Зазначається, що п'ятьом пожежникам, які отримали травми внаслідок боротьби з вогнем, не знадобилася госпіталізація.
У ліквідації займання допомагали три гелікоптери. Причини пожежі та розміри збитків наразі невідомі. Боротьбі з вогнем допоміг дощ, що пройшов уранці неділі.
Також пожежники ліквідовують осередки загоряння в лісі у районі міста Соколов, що в Карловарському краї. Стверджується, що рятувальники працюють із допомогою тепловізорів. Однак вогонь перекинувся на верхівки дерев, що ускладнює гасіння.
- Також через лісові пожежі 16 липня з острова Ла-Пальма в Іспанії місцева влада евакуювала щонайменше 500 людей. Пожежа стала першим стихійним лихом на острові після виверження вулкана у 2021 році.
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