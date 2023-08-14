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У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів

14 серпня, 2023 понедiлок
06:54
Кримінал кокаїн

У розподільчому центрі мережі магазинів Albert у Клецанах, що під Прагою, чеська поліція виявила у партії бананів 646 кг кокаїну

Про це повідомляє Радіо Прага.

Вартість вилученого наркотику становить близько 2 млрд крон (83 млн євро). Зазначається, що вантаж було виявлено у ящиках працівниками складу, які й викликали поліцію.

"Під час розвантаження піддонів з органічними бананами співробітники складу помітили підозрілі пакети. Під час обшуку було знайдено кілограмові пакети з підозрілим порошком. Вибіркова перевірка показала, що це наркотична речовина, точніше, кокаїн", - сказала прессекретарка Національного штабу боротьби з наркотиками Люція Шмолдасова.

Також за попередніми даними, вилучена у Клецанах партія є однією з найбільших в історії Чехії.

  • 11 серпня повідомлялося, що нідерландські митники виявили 8 064 кілограми кокаїну в порту Роттердама – це найбільша партія наркотиків, яку будь-коли вилучали в Нідерландах.
Світ
Чехія
кокаїн
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