У Чехії знайшли кокаїну на €83 млн серед вантажу бананів

Про це повідомляє Радіо Прага.

Вартість вилученого наркотику становить близько 2 млрд крон (83 млн євро). Зазначається, що вантаж було виявлено у ящиках працівниками складу, які й викликали поліцію.

"Під час розвантаження піддонів з органічними бананами співробітники складу помітили підозрілі пакети. Під час обшуку було знайдено кілограмові пакети з підозрілим порошком. Вибіркова перевірка показала, що це наркотична речовина, точніше, кокаїн", - сказала прессекретарка Національного штабу боротьби з наркотиками Люція Шмолдасова.

Також за попередніми даними, вилучена у Клецанах партія є однією з найбільших в історії Чехії.