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Головна Кримінал У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару. Є відео

У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару. Є відео

31 липня, 2021 субота
18:20
Кримінал

У Черкасах байкери пошкодили автомобіль місцевому жителю. Між ними виник конфлікт, що закінчився жорстоким побиття молодих чоловіка й жінки, а також псуванням майна потерпілих

З яких причин сталася низка цих злочинів, хто їх вчиняв та хто провокував ситуацію, зараз з’ясовують слідчі Національної поліції, передає Еспресо.TV.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (Хуліганство вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України, що карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

За даними черкаського видання ВиЧЕрпно, група байкерів з Одеси напала і побила молоду пару через те, що вони на своєму авто обігнали їх колону. Крім того, мотоциклісти розгромили їх машину.

На відео видно, як молоду пару оточили байкери і почали їх бити. При цьому дівчину схопили за волосся і протягли по асфальту. Схоже, що це зробила дівчина-байкер. Але після цього до лежачої дівчини підійшов чоловік і вдарив її рукою по обличчю.

Інші ж байкери взялися за машину молодих людей. Вони почали бити в ній все скло. 

"Дівчина розповіла, що на трасі вони обігнали колону байкерів, яким це не сподобалося. Вони почали кричати їм, плювати на машину і бити ланцюгами", - зазначає видання.

Після побиття молоді люди опинилися в лікарні. У них численні травми.

Чому подію кваліфіковано виключно як хуліганство, наразі невідомо.
 



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