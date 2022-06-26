Внаслідок ракетних ударів поблизу Черкас є загиблий і травмовані
Генерал-майор Ігор Табурець, що очолює зараз Черкаську обласну державну адміністрацію, заявив про "два вибухи в районі Черкас"
Відповідне повідомлення об 11:49 неділі, 26 червня 2022 року, з'явилося на офіційному телеграм-каналі Черкаської ОДА.
"Друзі! Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо", - зазначив Табурець.
"Залишайтеся в укриттях!", - звернувся посадовець до черкащан.
Окрім того, він просить жителів Черкас "не публікувати фото та відео" з наслідками ударів, а також "не повідомляти локації".
"Від цього залежить наша безпека!", - наголосив очільник Черкаської ОДА.
О 14:20 генерал-майор Табурець навів подробиці.
"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих", - зазначив керівник Черкащини.
Також пошкоджено об’єкт інфраструктури.
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