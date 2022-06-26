Внаслідок ракетних ударів поблизу Черкас є загиблий і травмовані

Відповідне повідомлення об 11:49 неділі, 26 червня 2022 року, з'явилося на офіційному телеграм-каналі Черкаської ОДА.

"Друзі! Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо", - зазначив Табурець.

"Залишайтеся в укриттях!", - звернувся посадовець до черкащан.

Окрім того, він просить жителів Черкас "не публікувати фото та відео" з наслідками ударів, а також "не повідомляти локації".

"Від цього залежить наша безпека!", - наголосив очільник Черкаської ОДА.

О 14:20 генерал-майор Табурець навів подробиці.

"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих", - зазначив керівник Черкащини.

Також пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Нагадаємо, Україна другу добу поспіль потерпає від масованих ракетних обстрілів з території Росії та Білорусі.

Учора, 25 червня, за даними президента Володимира Зеленського, було випущено 45 ракет. Під удар потрапили далекі від зон нинішніх бойових дій Львівська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська області. Є загиблі та поранені.

Сьогодні, 26 червня, відомо вже про руйнівний удар по центру Києва.

Повітряні тривоги у різних місцях України тривають.

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