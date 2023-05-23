У Черкасах затримали коригувальника вогню під час виконання ворожого завдання

Про це інформує СБУ.

Ворожим агентом виявився мешканець тимчасово окупованої Херсонщини. На початку повномасштабного вторгнення він підтримав Росію і запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Згодом через месенджер на чоловіка вийшов кадровий співробітник російської воєнної розвідки з пропозицією співпраці. Тож за вказівкою представник російського ГРУ зрадник прибув до Черкащини як переселенець, там він повинен був проводити розвідувально-підривну діяльність.

На території регіону зловмисник збирав інформацію про дислокацію Сил оборони та розташування об'єктів критичної інфраструктури. Зокрема його цікавили локації систем ППО, українських військових шпиталів, заводів, мостів і дамб.

Усі отримані дані чоловік передавав загарбникам у вигляді фото та геолокації. Вони були їм потрібні для коригування повторних повітряних ударів по території Черкащини.

СБУ затримала російського агента в Черкасах під час того, як він фотографував об'єкт критичної інфраструктури та передавав звіт до російського ГРУ. У ході затримання в нього було виявлено мобільний телефон, що його він використовував для виконання ворожого розвідзавдання.

Наразі чоловікові повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав його запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.