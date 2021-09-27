У Чернівецькій області чотири школи відправили на карантин через випадки коронавірусу

Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні повністю дистанційно навчаються учні 25 закладів загальної середньої освіти Чернівецької області. Зокрема, 20 із них не мають достатнього рівня вакцинованих працівників. Ще чотири буковинські школи пішли на самоізоляцію та працюють в онлайн-режимі. У цих школах понад 50% класів потребували самоізоляції через підтвердження COVID-19 у когось з учнів чи учителів, тож заклади пішли на карантин повністю. Також Чернівецький ліцей №2 працює дистанційно через проведення ремонтних робіт", - заявила вона.

Так, на Буковині із 358 шкіл 270 працюють в очному режимі. Кількість таких закладів зросла у порівнянні з минулим тижнем через вакцинацію освітян. Наразі у всіх закладах, які працюють офлайн, вакциновано понад 80% педагогічних працівників.

"За змішаною формою на Буковині навчаються 63 школи, з них 60 – це ті, де є класи, які пішли на самоізоляцію. Є також два заклади, які працюють у змішаному режимі через проведення ремонтних робіт", - наголосила Цуркан.

Вона зазначила, що станом на 27 вересня у Чернівецькій області COVID-19 хворіють 305 учнів і 112 педагогічних працівників.



Нагадаємо, у двох закладах освіти в Сумській області виявили випадки коронавірусу. Колективи проходять тестування.

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