Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство У Чернівецькій області чотири школи відправили на карантин через випадки коронавірусу

У Чернівецькій області чотири школи відправили на карантин через випадки коронавірусу

27 вересня, 2021 понедiлок
22:55
Суспільство коронавірус

У чотирьох закладах освіти в Чернівецькій області виявили випадки коронавірусу. Заклади зачинили на карантин

Про це розповіла директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні повністю дистанційно навчаються учні 25 закладів загальної середньої освіти Чернівецької області. Зокрема, 20 із них не мають достатнього рівня вакцинованих працівників. Ще чотири буковинські школи пішли на самоізоляцію та працюють в онлайн-режимі. У цих школах понад 50% класів потребували самоізоляції через підтвердження COVID-19 у когось з учнів чи учителів, тож заклади пішли на карантин повністю. Також Чернівецький ліцей №2 працює дистанційно через проведення ремонтних робіт", - заявила вона.

Так, на Буковині із 358 шкіл 270 працюють в очному режимі. Кількість таких закладів зросла у порівнянні з минулим тижнем через вакцинацію освітян. Наразі у всіх закладах, які працюють офлайн, вакциновано понад 80% педагогічних працівників.

"За змішаною формою на Буковині навчаються 63 школи, з них 60 – це ті, де є класи, які пішли на самоізоляцію. Є також два заклади, які працюють у змішаному режимі через проведення ремонтних робіт", - наголосила Цуркан.

Вона зазначила, що станом на 27 вересня у Чернівецькій області COVID-19 хворіють 305 учнів і 112 педагогічних працівників.
 

  • Нагадаємо, у двох закладах освіти в Сумській області виявили випадки коронавірусу. Колективи проходять тестування.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

вакцина
Чернівецька область
хворі
карантин
новини Буковини
Коронавірус
Читайте також:
26 вересня, 2021 неділя
Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
25 вересня, 2021 субота
Ілон Маск розлучився зі співачкою Граймс
26 вересня, 2021 неділя
Джошуа назвав несподівану причину поразки від Усика
Київ
+12
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.56
    Купівля 26.56
    Продаж 26.78
  • EUR
    Купівля 31
    Продаж 31.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
27 вересня
22:49
Президентські та парламентські вибори: Зеленський заявив про плани розширити електронні послуги в Україні
22:29
вакцина
Іспанія пожертвує третім країнам 30 млн доз вакцин від коронавірусу
22:20
Джо Байден
Коронавірус: Байден отримав третю дозу вакцини
22:08
"Металіст 1925" - "Чорноморець"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після усіх матчів 9-го туру чемпіонату України
21:59
Олександр Усик та Ентоні Джошуа
Ненавидіти росіян - для нього як ненавидіти своє дитинство, - президент ФБУ неоднозначно захистив Усика
21:58
камери на дорогах
На українських дорогах запрацюють ще 20 камер автофіксації порушень ПДР
21:36
Замах на Шефіра
Замах на Шефіра: водій продовжує лікуватися у "Феофанії"
21:27
"Чорноморець" - "Інгулець"
"Чорноморець" та "Інгулець" зіграли внічию в останньому матчі 9-го туру УПЛ
21:23
собаки
Президент Південної Кореї пропонує заборонити їсти собак у країні
20:51
військовий марш
В Україні змінили положення про військову службу в ЗСУ
20:36
Тюрма на Лонцького
В українського політв'язня Яцкіна в Криму погіршився стан здоров'я
20:33
Вимагала щомісячні відкати у підприємця: на Полтавщині судитимуть посадовицю ДПС
20:22
Олександр Усик
У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси, - Усик зізнався, коли стався переломний момент у його бою з Джошуа
20:06
COVID-сертифікати
У застосунку "Дія" не можна отримати внутрішній COVID-сертифікат без біометричного паспорта, - Мінцифри
19:59
Мирон Маркевич
Маркевич дав прогноз на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Інтер"
19:41
Телескоп Hubble
Hubble показав фотографію спіральної галактики в сузір'ї Терези
19:22
Дмитро Разумков
Разумкова поки не запрошували на засідання "слуг" у Трускавці
19:13
коронавірус
На Сумщині у двох закладах освіти виявили випадки COVID-19: там не вакцинувались 80% персоналу
18:52
Зеленський
Замах на Шефіра: в УДО заявили, що не посилювали охорону Зеленському
18:46
У Шепетівці зенітники відпрацювали знищення повітряних цілей противника
18:29
МОЗ
МОЗ вимагає відсторонювати головлікарів за підробку COVID-свідоцтв
18:17
держбюджет
Плюси та мінуси проєкту держбюджету на 2022 рік. Експертне опитування
18:10
Pfizer
Pfizer почала нову фазу випробувань пігулок проти коронавірусу
18:10
Ярослав Рущишин
Нардеп Рущишин пояснив, чи може частина "Голосу" підтримати відставку Разумкова
18:04
Анонс
Еспресо
29 вересня - Еспресо покаже спецпроект до 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру
18:02
PR
кредит
Що таке онлайн кредит
18:02
Нафтогаз
В уряді назвали імена новопризначених виконуючих обов'язки членів правління Нафтогазу
17:49
обстріл
Окупанти обстріляли українські позиції поблизу Попасної та Новолуганського
17:43
Укрзалізниця
Укрзалізниця почала продаж непрофільних активів: планує отримати мінімум 13 млн грн
17:33
Макрон
У Макрона жбурнули яйцем на виставці в Ліоні
17:24
Уряд США надасть Україні додаткові $9 млн на систему охорони здоров'я і розвиток економіки
17:17
Наталка Діденко
"Температура повітря вже бадьорить": Наталка Діденко попередила про нічну прохолоду, дощі й тумани
17:15
СБУ викрила схему крадіжки грошей іноземців під виглядом "інвестицій" в криптовалюту
16:28
Рада
"Слуга народу" та "Європейська Солідарність" очолюють рейтинг партій на виборах до Ради, - соцопитування
16:22
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Усик зізнався, де хотів би провести повторний бій з Джошуа
16:21
газ
Постачальники опублікували жовтневі ціни на газ для споживачів: скільки платитимемо в опалювальний сезон
15:59
Київ марафон
У центрі Києва обмежать рух транспорту 2-3 жовтня: список вулиць
15:59
права
У посвідченнях водія з'являться нові позначення: що вони означатимуть
15:55
лікар
У Китаї обмежили аборти без медичних показань
15:54
Олександр Петраков
Суркіс розкритикував роботу тренера збірної України Петракова
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV