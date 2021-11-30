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У Чернівцях відкриють музей української вишиванки

30 листопада, 2021 вiвторок
16:13
Культура вишиванка

У Чернівцях 3 грудня збираються відкрити Музей української вишиваної сорочки

Про це написала співзасновниця Дня вишиванки Леся Воронюк.

"Наразі один з найбільших та найамбітніших проєктів - створення в Чернівцях Музею української вишиванки (інтерактивного музею реліквій та технологій). Музей має на меті презентувати українську вишиту сорочку (та стрій загалом) у кількох ціннісних площинах: як високомистецький естетичний витвір, що займає вагоме місце в контексті світової культурної спадщини, та як український національний духовний символ ідентичності, перемог, нескореності, любові", - розповіла вона.

За словами Воронюк у музеї представлять сорочки з усіх регіонів України. Також тут використають сучасні технології, інтерактивність, інклюзивність, постійні комунікації та проєкти з авторитетними майстрами та науковцями, грантову систему підтримки молодих майстрів і науковців, які працюють в галузі етнографії, міжнародну діяльність.

Вона також наголосила, що Всесвітній день вишиванки зародився в Чернівцях 15 років тому. Зі студентської акції ініціатива переросла у велику міжнародну платформу презентації української культури у світі та відновлення культурної спадщини в Україні.
 



Довідка: Всесвітній день вишиванки - міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Дата проведення - щороку в третій четвер травня.
 

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День вишиванки
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