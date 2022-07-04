Біля Чикаго на параді до дня незалежності США сталася стрілянина. Шестеро вбитих

Про це повідомляє Chicago Sun-Times.

У результаті стрілянини загинули шестеро людей, ще 16 отримали поранення.

За даними місцевих ЗМІ, озброєний злочинець відкрив вогонь через 10 хвилин після початку параду.За словами свідків, невідомий встиг швидко зробити від 20 до 25 пострілів. Також повідомляється, що містечко охопила паніка після інциденту.

Поліція Хайленд-Парку заявила, що інцидент залишається "активним", і закликала людей триматися якомога далі місця стрілянини. Влада продовжує пошуки стрільця. ФБР попросило всіх, хто має відео стрілянини або можливу інформацію про стрільця, зателефонувати на безплатну лінію.

"Схоже, він стріляв з даху", — сказав Кріс Ковеллі з офісу шерифа округу Лейк.

Університет Північного Шору повідомив, що 26 людей було доставлено до лікарні Хайленд-Парк, а п’ятеро – до лікарні Еванстона, "переважна більшість" - з вогнепальними пораненнями, хоча деякі "отримали травми в результаті тисняви, що виникла на параді".



