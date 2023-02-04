У Чилі сталися масштабні лісові пожежі, відомо про щонайменше 5 загиблих
На півдні Чилі вирують масштабні лісові пожежі, повідомляється про якнайменше 5 загиблих людей
Про це пише Сіньхуа із посиланням на слова міністра внутрішніх справ Чилі КароліниТохи.
Лісові пожежі в Чилі в лютому 2023 року охопили більш як 8 300 га. Так, четверо загиблих людей були місцевими мешканцями, які не встигли евакуюватися, а п'ятий - пожежник, який боровся з розповсюдженням вогню.
“Міністр сказала, що наразі у країні горить 151 лісова пожежа, з яких 65 вже вдалося взяти під контроль й 39 намагаються загасити”, - мовиться в матеріалі.
- Нагадаємо, влітку 2022 лісові пожежі вирували в Європі, це сталося через аномальну спеку. Тоді Італія, Польща та Словенія оголосили найвищий рівень попередження про спеку, по всьому континенту палають лісосмуги.
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