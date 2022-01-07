У Чилі запровадять добровільну COVID-вакцинацію четвертою дозою
Від 10 січня в Чилі громадяни з ослабленим імунітетом зможуть зробити четверте щеплення від коронавірусу
Про це пише Reuters.
"Починаючи з наступного понеділка, 10 січня, ми збираємося почати новий процес масової вакцинації за допомогою четвертої або другої ревакцинації", - заявив президент країни Себастьян Піньєра.
У Чилі один з найвищих показників вакцинації у світі. У країні 85% громадян пройшли повний курс імунізації від коронавірусу.
"Успіх, досягнутий Чилі в процесі вакцинації, ставить нас в число кращих країн у світі за способами боротьби з цією пандемією. І за допомогою цієї четвертої дози ми прагнемо зберегти цю позицію лідера і захистити здоров'я і життя наших співвітчизників", - наголосив Себастьян Піньєра.
Четверте щеплення робитимуть вакцинами Pfizer-BioNTech, Sinovac і AstraZeneca.
- Нагадаємо, раніше четверту дозу COVID-вакцини схвалили в Ізраїлі.
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