В Ізраїлі схвалили четверте щеплення від COVID-19 для медиків
Очільник МОЗ Ізраїлю Нахман Аш дозволив вакцинувати четвертою дозою COVID-щеплення медпрацівників
Про це пише DW.
За словам прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета, від 2 січня медики повинні отримати четверте щеплення від коронавірусу.
Таке рішення ухвалили, зважаючи на епідемічну ситуацію в країні. Четверту дозу медики зможуть отримати за чотири місяці після третього щеплення.
"Хвиля "омікрону" вже тут, і ми маємо захистити себе", - наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю.
За останнью інформацією, в Ізраїлі, населення якого складає 9,3 млн людей, одну дозу вакцини від коронавірусу ввели 6,5 млн мешканців, дві - 5,9 млн, три - 4,2 млн.
- Нагадаємо, раніше в Ізраїлі четверту дозу COVID-вакцини схвалили для людей віком від 60 років.
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