Наче Зеленський відчуває себе зрадженим союзниками? Хм… Цікаво! Дуже! А в чому саме союзники його начебто зрадили? Не дають Банковій пизд*ти гроші із першою космічною швидкістю? Дійсно. Шалена підступність. Могли би і зрозуміти. Бо "тут і онукам вистачить".

Чи може усі наші союзники за пів року до початку повномасштабного вторгнення, разом кричали голосно: "Володимир. Та забий ти великий та товстий на підготовку до війни? Готуйся смажити мʼясо. Барбекю форева! А ті, хто вимагають зворотних дій, займаються політичним піаром. Ванхандрід пудов"?

Читайте також: Герой Бойко, заслужена Лобода, підполковник Арестович...

Ні. Вони попереджали. Постійно. А у відповідь чули заяви… Ну, ви памʼятаєте друзі, що городили Слуги народу?!

Хоча… Може, союзники вже перестали реагувати на мілітарний стиль "штани та кросівки" та їх почала дратувати нахабна манера спілкування наших високопосадовців, в стилі "Сишишь союзник в натуре! Та вы мне пажызни далжны!".

Можливо і таке! Бо велика дипломатія в умовах війни, це не "Рассмеши комика" знімати.

Війна вчить! Усіх та всьому! Навіть Банкову вчить. Вірніше, сподіваюсь, що вчить. Хоч чомусь…