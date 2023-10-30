Герой Бойко, заслужена Лобода, підполковник Арестович...
Їм начхати на закон. Їм начхати на державну мову. Їм начхати на Державу Україна
Кілька днів зросійщенні українці публічно обстоюють право таксиста, який працює у сфері обслуговування в Україні, не спілкуватися з клієнтами державною мовою.
На захист таксиста стали Герой України Юрій Бойко, заслужена артистка України Світлана Лобода і підполковник ЗСУ Олексій Арестович. Їм начхати на закон. Їм начхати на державну мову. Їм начхати на Державу Україна.
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За російську вступилися ті, кого українська держава відзначила державними нагородами.
А тому у мене виникають логічні питання: який, до біса, Бойко — Герой України, заслужена артистка якої держави Лобода і якої армії підполковник Арестович?
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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