Кілька днів зросійщенні українці публічно обстоюють право таксиста, який працює у сфері обслуговування в Україні, не спілкуватися з клієнтами державною мовою.

На захист таксиста стали Герой України Юрій Бойко, заслужена артистка України Світлана Лобода і підполковник ЗСУ Олексій Арестович. Їм начхати на закон. Їм начхати на державну мову. Їм начхати на Державу Україна.

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За російську вступилися ті, кого українська держава відзначила державними нагородами.

А тому у мене виникають логічні питання: який, до біса, Бойко — Герой України, заслужена артистка якої держави Лобода і якої армії підполковник Арестович?

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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